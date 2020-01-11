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Polisin dur ihtarına uymadı, polise çarptı

Niğde'de, polis ile otomobil arasında yaşanan kovalamacada meydana gelen kazada, alkollü oldukları öğrenilen 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 11.01.2020 - 12:36..
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Niğde'de, polisin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis arasında yaşanan kovalamacada, otomobil ile polis aracı çarpıştı.

3 YARALI

Kazada kaçan otomobilin içerisinde bulunan B.Y. (20), S.D. (19) ve A.G.C (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin dur ihtarına uymadı, polise çarptı

ŞAHISLAR ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis aracında maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Kaçan otomobildeki şahısların ise alkollü olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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