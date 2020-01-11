Polisin dur ihtarına uymadı, polise çarptı

Odunpazarı ilçesinde, yemek arayışı içerisinde olan bir kurt, vatandaş tarafından görüntülendi.

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2019 yılında internetten çok satılan ikinci el araçlar

Türkiye ikinci el online otomotiv pazarında geçen yıl en çok tercih edilen marka 240 bin 870 adet satış ile Renault olurken, bunu 239 bin 700 adetle Volkswagen (VW) ve 177 bin 464 adetle Ford izledi.