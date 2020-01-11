Polisin dur ihtarına uymadı, polise çarptı

Niğde'de, polisin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis arasında yaşanan kovalamacada, otomobil ile polis aracı çarpıştı.
3 YARALI
Kazada kaçan otomobilin içerisinde bulunan B.Y. (20), S.D. (19) ve A.G.C (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
ŞAHISLAR ALKOLLÜ ÇIKTI
Polis aracında maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Kaçan otomobildeki şahısların ise alkollü olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.