taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7191
Euro
6.4454
Altın
1415.8
Borsa
97098.34
Gram Altın
260.381

Polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye para cezası

Denizli'de drift yapan ve polis 'dur' uyarısına uymayan sürücü Şükrü T., kovalamaca sırasında otomobiliyle kaldırıma çarptı.

DHA | 13.07.2019 - 15:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Merkezefendi ilçesinde Şükrü T. yönetimindeki 20 BE 638 plakalı otomobille drift yaptı. Sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü fark eden bölgedeki polis ekibi, otomobili durdurmak istedi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Şükrü T. ile polis arasında kovalamaca başladı. 443 Sokak'a giren Şükrü T. otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirip, kaldırıma çarptı. Polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye para cezası

0.92 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Şükrü T.'yi yakalayan polis, yaptığı kontrolde sürücünün 0.92 promil alkollü olduğunu belirledi. Polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye para cezası

6 BİN 247 TL PARA CEZASI

Şükrü T.'ye, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'polisin 'dur' ikazına uymamak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından 6 bin 247 TL para cezası kesildi. Ayrıca, ehliyetine 8 ay ehliyetine el konuldu.

Otomobil, çekiciyle Yedi Emin Otoparkı'na götürüldü.Polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye para cezası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

175
S-400 teslimatı devam ediyor

S-400 teslimatı devam ediyor

198
Diyarbakır Barosu'ndan eylem

Diyarbakır Barosu'ndan eylem

87
Orduluların S-400 paniği

Orduluların S-400 paniği

115
Pucca hapis kararını üst mahkemeye taşıdı

Pucca hapis kararını üst mahkemeye taşıdı

268
Rusya 20 ton nektarini geri yolladı

Rusya 20 ton nektarini geri yolladı

198
ABD'den, Yunanistan'a helikopter satışına onay çıktı

ABD'den, Yunanistan'a helikopter satışına onay çıktı

144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir