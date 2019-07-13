Polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye para cezası

Merkezefendi ilçesinde Şükrü T. yönetimindeki 20 BE 638 plakalı otomobille drift yaptı. Sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü fark eden bölgedeki polis ekibi, otomobili durdurmak istedi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Şükrü T. ile polis arasında kovalamaca başladı. 443 Sokak'a giren Şükrü T. otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirip, kaldırıma çarptı.
0.92 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Şükrü T.'yi yakalayan polis, yaptığı kontrolde sürücünün 0.92 promil alkollü olduğunu belirledi.
6 BİN 247 TL PARA CEZASI
Şükrü T.'ye, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'polisin 'dur' ikazına uymamak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından 6 bin 247 TL para cezası kesildi. Ayrıca, ehliyetine 8 ay ehliyetine el konuldu.
Otomobil, çekiciyle Yedi Emin Otoparkı'na götürüldü.