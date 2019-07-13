1 Polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye para cezası Denizli'de drift yapan ve polis 'dur' uyarısına uymayan sürücü Şükrü T., kovalamaca sırasında otomobiliyle kaldırıma çarptı.

2 Trabzonspor UEFA'nın kararını CAS'a taşıdı Bordo-mavililer, UEFA tarafından Avrupa kupalarından elde edilecek gelirin yüzde 50'sine el konması kararını CAS'a taşıdıklarını duyurdu.

3 Skrtel Parma'ya transfer oluyor Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel, İtalya'nın Parma takımıyla anlaştı. Böylece sarı-lacivertlilerin elinde stoper olarak sadece Serdar-Sadık ikilisi kaldı.

4 Van'da temmuz ayında kayak yaptılar Kayakçılar, Bahçesaray ilçesindeki Karebet Geçidi'nde yaz sıcağında kayak yapmanın keyfini yaşadı.

5 Wesley Sneijder 15 milyon euro ödeyecek Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau, boşanma aşamasında. İkili son olarak 15 milyon euro tazminata anlaştı.

6 Antalya'da tehlikeli deniz keyfi yürekleri ağza getirdi 35 metrelik falezlerden, sırf adrenalin olsun diye denize atlayan gençler korkuttu.