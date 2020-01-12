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Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün ehliyeti çıkmadı

Güngören'de polis kaçan sürücü ve yanındaki kişi, kıskıvrak yakalandı.

DHA | 12.01.2020 - 08:43..
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İstanbul Güngören'de devriye gezen polis ekipleri 06 AYP 60 plakalı aracın içinde bulunan 2 kişiden şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu.

Polisin uyarısına aldırmayan sürücü, kaçtı.

KALDIRIMA ÇARPIP TAKLA ATTI

Polis ekipleri kaçan aracı kovalarken, bölgedeki diğer ekiplere de kaçış güzergahını bildirdi. Bir süre polisin kovaladığı araç, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ne geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Yavuz Sultan Selim tramvay durağının kaldırımına çarptı ardından da takla attı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün ehliyeti çıkmadı

BU SEFER DE YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Takla atan araçtan çıkan ve ismi öğrenilemeyen şüphelilerden biri, yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri de kaçan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Araç içinde bulunan diğer şüpheli ise polis ekiplerince otomobilden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de otomobilden çıkarılan şüpheliyi kontrol ederek, önlem amaçlı hastaneye kaldırdı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün ehliyeti çıkmadı

EHLİYETİ ÇIKMADI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobili kullanan sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri otomobilde de inceleme yaptı. Takla atan otomobil çekici, yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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