Polisin 'dur' ihtarına uymayan taksici izini kaybettirdi

Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama noktasında denetleme yapan polisler, 01 T 1401 plakalı taksiyi durdurmak istedi.

Taksi sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp araçla kaçınca, kovalamaca başladı. Turgut Özal Bulvarı'ndan Alparslan Türkeş Bulvarı'na dönen taksi, bulvar boyunca ilerleyip Seyhan ilçesine girdi.

TAKSİYİ BIRAKIP GİTTİ

Polis ekiplerinin ihtarlarına aldırış etmeyen taksi sürücüsü, bulvarın sonundan Ray Sokak'a, buradan da Defne Caddesi'ne geçti. Bir süre ara sokaklarda kaçmaya devam eden sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonucu Denizli Mahallesi 57118 Sokak'taki boş arsada taksiyi kapıları açık halde terk ederek kayıplara karıştı.

KAÇAK SÜRÜCÜ ARANIYOR

Polislerin yaptığı incelemede, içerisinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan taksi, çekiciyle Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.