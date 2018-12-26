Polisin durdurduğu otomobilden cephanelik çıktı

Nazilli ilçesinde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri şüphelendikleri 16 ACZ 969 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya başlayan otomobil sürücüsü Halil İ. kısa süre kovalamaca sonucu yakalandı.

ŞİZOFRENİ HASTASI ÇIKTI

Otomobilde yapılan aramada 1 adet 7.65 tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, çeşitli fişekler, 1 adet muşta, satır, balta, orak, kasap bıçağı, ustura ve 2 adet çakı ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Halil İ. isimli kişinin şizofreni hastası olduğu ve daha önce de mala zarar verme, tehdit ve hakaret olaylarına karıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan Halil İ. yapılan sorgulama sonrasında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.