taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5427
Euro
7.0548
Altın
1561.13
Borsa
84246.17
Gram Altın
330.619
Bitcoin
42288.13

Polisin evine götürmek istediği yaşlı adam, yola yattı

Ankara'da yasağa rağmen dışarıya çıkan yaşlı vatandaş, polis tarafından eve götürülmek istenince yere uzandı.

DHA | 24.03.2020 - 08:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Polis ekipleri, Çankaya ilçesi Kurtuluş Parkı mevkiinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü kişilere yönelik denetim yaptı.

"EVİME GİTMEM" DEDİ, YOLA UZANDI

Polisler, kimlik kontrolünde 65 yaşının üzerinde olduğu belirlenen bir kişiyi, evine gitmesi konusunda uyardı. Ancak ismi açıklanmayan vatandaş, eve gitmeyeceğini söyledi.

Polisin eve götürmek istediği vatandaş, yola uzanarak buna da karşı çıktı. Kaldırımın kenarında yola uzanan vatandaş, uzun uğraşlar sonucu polis tarafından ikna edilerek evine götürüldü.

Polisin evine götürmek istediği yaşlı adam, yola yattı ViDEO

İlginizi Çekebilir
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgede tüm il ve ilçelerdeki marketlere ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri getirildi.
8 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine yeni atamalar yapıldı.
Trafikte tartışıp istasyonda öldürdüler
Konya'da trafikte tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen iki şüpheli, tutuklandı.
Suriye sınırına kobra sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
364
Boris Johnson sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu
Boris Johnson sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu
49
Meksika Devlet Başkanı: Dışarı çıkmayı bırakmayın
Meksika Devlet Başkanı: Dışarı çıkmayı bırakmayın
91
Kanada Başbakanı: Yeter artık, eve gidin ve orada kalın
Kanada Başbakanı: Yeter artık, eve gidin ve orada kalın
11
Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan yakalandı
Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan yakalandı
36
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sokağa çıkma yasağı ilan etti
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sokağa çıkma yasağı ilan etti
4
Sağlık Bakanı Koca’dan gençlere çağrı
Sağlık Bakanı Koca’dan gençlere çağrı
36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir