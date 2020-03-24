Polis ekipleri, Çankaya ilçesi Kurtuluş Parkı mevkiinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü kişilere yönelik denetim yaptı.

"EVİME GİTMEM" DEDİ, YOLA UZANDI

Polisler, kimlik kontrolünde 65 yaşının üzerinde olduğu belirlenen bir kişiyi, evine gitmesi konusunda uyardı. Ancak ismi açıklanmayan vatandaş, eve gitmeyeceğini söyledi.

Polisin eve götürmek istediği vatandaş, yola uzanarak buna da karşı çıktı. Kaldırımın kenarında yola uzanan vatandaş, uzun uğraşlar sonucu polis tarafından ikna edilerek evine götürüldü.

Polisin evine götürmek istediği yaşlı adam, yola yattı ViDEO