Brezilya’nın Sao Paulo kentinin Paraisopolis bölgesinde, polis bir grup şüpheliyi kovaladı.

PARTİYE KATILANLARI KALKAN OLARAK KULLANDILAR

Şüpheliler ise motosikletle kaçarak yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bir partinin bulunduğu sokağa giriş yaptı. Partiye katılanları kalkan olarak kullanan şüpheliler, polise ateş açınca, binlerce kişi farklı yönlere doğru koşmaya başladı.

9 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

Panik halindeki insanların birbirlerini ezerek sokaktan çıkmaya çalıştıkları olayda, 9 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 14 yaşında bir çocuğun bulunduğu ifade edildi.

Brezilya’da polisin kovaladığı şüpheliler partiye daldı: 9 ölü ViDEO