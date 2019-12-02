Brezilya’nın Sao Paulo kentinin Paraisopolis bölgesinde, polis bir grup şüpheliyi kovaladı.
PARTİYE KATILANLARI KALKAN OLARAK KULLANDILAR
Şüpheliler ise motosikletle kaçarak yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bir partinin bulunduğu sokağa giriş yaptı. Partiye katılanları kalkan olarak kullanan şüpheliler, polise ateş açınca, binlerce kişi farklı yönlere doğru koşmaya başladı.
9 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI
Panik halindeki insanların birbirlerini ezerek sokaktan çıkmaya çalıştıkları olayda, 9 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 14 yaşında bir çocuğun bulunduğu ifade edildi.
Brezilya’da polisin kovaladığı şüpheliler partiye daldı: 9 ölü ViDEO