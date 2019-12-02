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Polisin kovaladığı şüpheliler partiye daldı: 9 ölü

Brezilya’da polisten kaçan şüphelilerin binlerce kişinin katıldığı partinin yapıldığı sokağa girmesi ve polise ateş açması sonucu çıkan izdihamda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

DHA | 02.12.2019 - 10:28..
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Brezilya’nın Sao Paulo kentinin Paraisopolis bölgesinde, polis bir grup şüpheliyi kovaladı.

PARTİYE KATILANLARI KALKAN OLARAK KULLANDILAR

Şüpheliler ise motosikletle kaçarak yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bir partinin bulunduğu sokağa giriş yaptı. Partiye katılanları kalkan olarak kullanan şüpheliler, polise ateş açınca, binlerce kişi farklı yönlere doğru koşmaya başladı.

9 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

Panik halindeki insanların birbirlerini ezerek sokaktan çıkmaya çalıştıkları olayda, 9 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 14 yaşında bir çocuğun bulunduğu ifade edildi.

Brezilya’da polisin kovaladığı şüpheliler partiye daldı: 9 ölü ViDEO

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