Polisin saniyelerle yarıştı, sürücünün hayatını kurtardı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde ilerleyen 45 yaşındaki Birol Arıkan, direksiyon başında fenalaştı.

Acı içinde kıvranan Arıkan, yol kenarında uygulama yapan Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinin yanına gitti.

NEFES ALAMIYORUM DİYEREK POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ

Aracını uygulama noktasına park eden Arıkan, kalbini tutarak polislere, “Nefes alamıyorum acil hastaneye yetiştirin.” diyerek yardım istedi.

Bunun üzerine polis ekipleri, vakit kaybetmeden Arıkan’ı aracın sağ koltuğuna alarak Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Arıkan, daha sonra ambulansla Alanya’daki özel bir hastaneye sevk edildi.





KALBİ DURDU, DAHA SONRA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Arıkan’ın, bir kez kalbinin durduğu ve doktorların yoğun çabasıyla tekrar hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Arıkan’a müdahale eden doktorlar ise dakikaların önemine dikkat çekerek, hastanın anında gelmesiyle hayata bağlandığını belirtti.





''EKİPLERİ GÖRÜNCE HEMEN KENDİMİ CAN HAVLİYLE ONLARIN YANINA ATTIM''

Başından geçen talihsiz olayı anlatan 2 çocuk babası banka memuru Birol Arıkan, aracıyla ilerlerken göğsünden gelen bir ağrıyı hissettiğini söyledi. Arıkan, “Ağrı ilerledikçe rahatsızlanmaya başladım ve kendimi hastaneye götürme ihtiyacı duydum. Daha sonra arabaya çok fazla gideceğimi anladım. Allah’tan biraz ilerde trafik ekipleri vardı. Ekipleri görünce hemen kendimi can havliyle onların yanına attım. Orada polis memuru Uğur Bey vardı, sağ olsun görür görmez durumumu anladı. Hiçbir şey sormadan direk beni hastaneye götürdü. Hastaneye götürdüğü sırada da kendisi beni sakinleştirmeye çalıştı ve vaktinde hastaneye yetiştirdi.” dedi.





''ŞU ANDA HAYATTAYSAM POLİSİN YARDIMIYLA OLDU''

Gazipaşa Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Alanya’daki özel hastaneye sevk edildiğini belirten Arıkan, “Doktorların müdahalesiyle hayata döndük. Fakat burada en önemli olan olay, müdahalenin zamanında yapılmasıydı. Orada polis beni bekletip ambulans da çağırabilirdi ama sağ olsun direk hastaneye götürdüler. Şu anda hayattaysam polisin yardımıyla oldu.” diye konuştu.





''AİLESİNİ SAKİNLEŞTİRMEK ÇOK ZORDU''

Birol Arıkan'ın yaşadığı olaya şahit olan iş arkadaşı Orhan Tekin ise şunları söyledi: “Olay günü Birol Arıkan ile telefonda görüştük. Buluşma sağlayacaktık. Aradan 10 dakika geçmeden hemen arkasından bir telefon geldi. En son benimle görüştüğü için sanırım. Arkadaşımızın kalp krizi geçirdiğini ifade ettiler. İşimi hemen bıraktım ve hastaneye koştum. Yakın olmama rağmen emniyet benden çok daha önce hastaneye ulaştırmıştı. O konuda Allah razı olsun kendilerinden, teşekkür ediyoruz. Hastaneye geldiğimde ise emniyet tüm tedbirleri almış ve arkadaşımızın müdahalesi yapılıyordu. Birol Bey'in özel eşyalarını kamera eşliğinde teslim ettiler. O telaşta bile özel eşyalara çok duyarlı davrandılar. Teslim edildikten sonra Alanya’ya sevki sağlandı. Emniyet ekibimiz yine geldi. Tabii Birol Bey'in tedavisini beklerken sıkıntılı anlar yaşadık, kalbi durdu. Ailesiyle iletişime bire bir ben geçtim. Aile tarafını sakinleştirmek çok zordu. Ailesine 'Birol Bey iyi' derken öteki tarafında kalbinin durduğunu bilmek çok zordu açıkçası.”