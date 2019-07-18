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Polisin silahını alan kişi arbedede vuruldu

Gaziantep'te serbest kaldıktan sonra bir polis memurunun belindeki tabancayı alıp rastgele ateş açan Maşallah Mehmet Demir, çıkan arbedede vurularak hayatını kaybetti.

DHA | 18.07.2019 - 14:01..
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İslahiye ilçesinde bulunan bir dernek binasına ait lokalde oyun oynayan Maşallah Mehmet Demir ve Hasan D., aralarında tartışmaya başladı.

Tartışma, ikilinin arkadaşlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. İhbar üzerine lokale gelen polis, ayırdığı tarafları ifadelerini almak üzere İslahiye Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmayınca, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

POLİSİN TABANCASINI ALDI

Ancak binadan çıkan 2 grup, yeniden tartışmaya başladı. Bu sırada Maşallah Mehmet Demir, bir polis memurunun belindeki tabancayı alıp rastgele ateş etmeye başladı.

Uyarılara rağmen ateş açmayı sürdüren Demir'i, polisler etkisiz hale getirmek istedi. Demir, elinden silahı almak isteyen polislere direndi ve arbede çıktı.

Polisin silahını alan kişi arbedede vuruldu

KURTARILAMADI

Arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan mermiyle vurulan Demir, ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Maşallah Mehmet Demir'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Polisin silahını alan kişi arbedede vuruldu



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