Polisin silahını alan kişi arbedede vuruldu

Sakarya'da şiddetli yağış sele neden oldu

1 MHP'de Hüseyin Sözlü'ye yeni görev Adana seçimlerinde rakibinin 11 puan gerisinde kalan Hüseyin Sözlü, Devlet Bahçeli'nin danışmanı oldu.

2 Fenerbahçe, 3 transfer için kaynak buldu Elif Elmas'ı 18 milyon euroya Napoli'ye satmaya hazırlanan Fenerbahçe, İtalyan ekibinden gelecek parayla 3 futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

3 Arjantin’de 3 gözlü, 2 ağızlı buzağı doğdu Arjantin’de dünyaya 3 gözlü, 2 ağızlı gelen buzağı görenleri şaşırttı.

4 AB Türkiye'deki mülteciler için 1.41 milyar euro ayırdı AB, Türkiye'deki mültecilere destek olmak üzere 1.41 milyar euroluk tedbir almaya hazırlanıyor.

5 Düzce'de araçlar sel sularında metrelerce sürüklendi Aşırı yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Araçlar ise metrelerce sürüklendi ve kentte maddi hasar meydana geldi.

6 İmkansız bir ilişkide olduğumuzu nasıl anlarız Dr. Bahar Tezcan ile yaptığımız söyleşinin üçüncü bölümünde imkansız bir ilişkide olduğumuzu nasıl anlayacağımız ve mümkün ilişkileri seçmenin ipuçları üzerine etkisini konuştuk...