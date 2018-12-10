Polisin üzerine araç sürdü: Ehliyetsiz yakalandı

Aksaray’da meydana gelen olayda bölgede uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerinin üzerine aracı sürdükten sonra kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri de kaçan sürücünün peşine düştü.

Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından şüpheli araç Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemelerde sürücü Yusuf T.’nin (34) 2.21 promil alkollü olduğu, ehliyetinin olmadığı anlaşılırken, araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve döner bıçağı ele geçirildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücü ve araçta bulunan Zeynep A. (23) gözaltına alınırken, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sürücüye ‘dur’ ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve alkollü araç kullanmaktan toplam 5 bin 616 TL para cezası kesildi.



Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polisten kaçamadı VİDEO

















