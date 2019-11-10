Polisin üzerine kedi atladı

ABD’nin Washington eyaletindeki Spokane kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine, sokak kedisi atladı.

ÜZERİNE ATLADI

Kedinin üzerine tırmanarak omzuna çıkmasıyla şaşıran polis memuru, "Merhaba kedi." dedi. Polis memuru daha sonra, "Seni yavaşça yere bırakacağım." diyerek hafifçe eğildi ve kedinin yere atlamasını sağladı.

Röportaj sırasında polisin üzerine sokak kedisi atladı İZLE

"POLİSE SALDIRI"

Bu sırada kameraman ve muhabirin güldüğü, polisin meslektaşının ise kameraların arkasından "Polise saldırı" dediği duyuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, binlerce beğeni aldı.