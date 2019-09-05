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Polisin verimliliğini artırmak için çalışma saatleri düşürülüyor

Polisin motivasyon ve verimliliğini artırmak için, bu ayın ortasından itibaren 8/24 sistemine geçilecek.

İHA | 05.09.2019 - 14:27..
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Üç yıl önce yaşanan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası İstanbul Emniyeti'ndeki mesai sistemi 12/12'ye yükseltilmiş, 26 Şubat 2018'de ise 12/24'e geri çekilmişti.

İstanbul’da yakın zaman önce Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nde pilot olarak uygulanan ve başarı sağlanan “8 saat çalış 24 saat istirahat et” sisteminin il genelindeki 124 polis merkezi amirliğinde de uygulanması için harekete geçildi.

8/24 SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Buna göre; son atamalarla bin polis takviyesi daha yapılarak personel sayısı 5 bin 100'e çıkarılan polis merkezi amirlikleri, bu ayın ortalarından itibaren 8/24 sistemine geçilecek.

Polisin verimliliğini artırmak için çalışma saatleri düşürülüyor

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