Polisler bıçaklı kavgaya gitti, pastayla karşılandılar

Samsun'da, 112 ihbar hattına Kızılırmak Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bıçaklı kavga olduğu yönünde ihbar yapılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sivil ve resmi polis intikal etti.

PASTAYLA KARŞILANDILAR

İhbarı yapan Feriha Akdemir, olay yerine gelen polisleri alkışlar arasında pastayla karşıladı. Pastayla karşılanan polisler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek teşekkür etti.

Polisler bıçaklı kavgaya gittiler, pastayla karşılandılar

"MORAL OLSUN DİYE BÖYLE BİR ETKİNLİK DÜZENLEDİK"

Polis Haftası dolayısıyla sürpriz yapmak istediği söyleyen Feriha Akdemir, "Polis, jandarma, zabıta bu güzel günler için mücadele veriyor. Biz de onlara moral verebilmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Polislerimizin Polis Haftası'nı kutlamak istedim. Polislerimizden, komşularımızdan hepsine çok teşekkür ediyorum. Komşularımız, esnaflarımız hepsi destek verdiler. Benim ağabeyim de kardeşim de polis. Uzak illerdeler. Keşke burada olsalar da onların da kutlayabilsem. Buradan onların da Polis Haftası kutlu olsun diyorum.” dedi.