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Polisler kendi yiyecekleriyle köpekleri besledi

Kars'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kent merkezine giriş noktalarında görev alan polis ekipleri, yiyeceklerini sokak köpekleriyle paylaştı.

DHA |
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Polisler kendi yiyecekleriyle köpekleri besledi

 

Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında Kars’ta da polis ekipleri, kent girişinde kontrollerini artırdı.

Otogar mevkisinde önlem alan polis, durdurduğu sürücü ve araçtakilerin kimliklerini kontrol edip ateşlerini ölçerek, maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Polisler, yiyeceklerinden sokak köpeklerine verdi -2

Sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü kişileri yakın takibe alan polis, yanlarına gelen sokak köpeklerine de sahip çıkıyor.

Kars'ta polisler yiyeceklerini sokak köpekleri ile paylaştı ViDEO

KENDİ KUMANYALARINI KÖPEKLERE VERDİLER

Hayvanların aç olduğunu anlayan polis memurları, bir taraftan görevlerini sürdürdü bir taraftan da kendilerine verilen kumanyaları köpeklerle paylaştı. Köpeklerin karnını doyurup yanlarından ayrılması ile polisler, bu kez çevre temizliği yaptı.

 


Polisler, yiyeceklerinden sokak köpeklerine verdi -1



Polisler, yiyeceklerinden sokak köpeklerine verdi -4



Polisler, yiyeceklerinden sokak köpeklerine verdi -6



Polisler, yiyeceklerinden sokak köpeklerine verdi -7


Polisler, yiyeceklerinden sokak köpeklerine verdi -10

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