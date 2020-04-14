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Polislerden 9 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Esenyurt'ta yaşayan ve 9 yaşına giren Efe, doğum gününde yalnız kalmadı.

Haber Merkezi |
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Polislerden 9 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 9 yaşındaki Efe'nin doğum günü pastasını, polis ekipleri getirdi.

Çocuğun yaşadığı eve giden polisler, ellerindeki pasta ile doğum günü sürprizi yaptı.

"POLİS AĞABEYLERİME TEŞEKKÜR EDERİM"

Sürpriz doğum günüyle büyük mutluluk yaşayan Efe ise "Polis ağabeylerime beni bu mutlu günümde yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim." diyerek sevincini dile getirdi.

Esenyurt'ta polislerden 9 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Polislerden 9 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Polislerden 9 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Polislerden 9 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Polislerden 9 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

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