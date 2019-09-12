Görüntüler İstanbul Sarıyer'den...

4 polis memuru, Bülent Yıldırım adlı kurye ile kavgaya tutuşan diğer şahısları ayırmak için gelen ihbar üzerine bölgeye intikal ediyor.

Sözlü tartışma ile başlayan sonrasında şiddetli bir kavgaya dönüşen olayı yatıştırmak üzere araya giren polis memurları, beklenmedik bir tepki veriyor.

SAVCILIĞA KOŞTU

Birbirine giren grubu ayırmak ve bölgeyi boşaltmak için orada olan ekipten bir memur, kurye olduğunu söyleyen Bülent Yıldırım'ı darbediyor. Olayın ardından kafasına, yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Yıldırım, savcılığın yolunu tuttu. Yıldırım, dayak yediği ana ilişkin kamera görüntüsünü de delil olarak savcılığa sundu.

Polislerden dayak yedi, savcılık soruşturma başlattı ViDEO

'OLAYI YATIŞTIRMAK YERİNE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDILAR'

Şikayetçi Bülent Yıldırım, avukatı Caner Şahin aracılığıyla savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, 3 Ağustos'ta Sarıyer Maslak Mahallesi'nde gerçekleşen olayı anlattı. Dilekçede, Bülent Yıldırım'ın olay tarihinde kurye olarak çalışırken bir grupla tartışma ve arbede yaşadığını, olay yerine polisin çağrıldığını belirtti. Olay yerine gelen motosikletli polis ekibinde bulunan 4 polis memurunun, olayı yatıştırmak yerine şikayetçi Bülent Yıldırım ve arkadaşlarını darbederek, görevlerini kötüye kullandıkları ileri sürüldü.

4 POLİS MEMURU HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Dilekçede, olay yeri görüntülerinin toplanarak 4 polis memuru hakkında soruşturma açılarak, "kasten yaralama", "görevi kötüye kullanma", "işkence" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Şikayetçi Bülent Yıldırım, Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi'ne 4 Ağustos'ta verdiği ifadesinde, "Olay yerine gelen polisler, yüzüme biber gazı sıkarak ters kelepçe taktılar. Yere yatırıp darbettiler." dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şikayet üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, olay hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, olay gününe ait kamera kayıtlarının istenmesi, tanıkların ifadelerinin alınması için Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Öte yandan, bileğinden yaralanan polis memurunun da Bülent Yıldırım'dan şikayetçi olduğu belirtildi.