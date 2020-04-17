Kayseri’de yaşayan Duygu Yıldız, 20 yaşına giren oğlunun sokağa çıkma yasağından dolayı evden çıkamadığını ve oğluna moral vermek için doğum günü sürprizi yapmak istediğini söyleyerek, polis ekiplerinden yardım istedi.

Gelen telefon üzerine harekete geçen polis ekipleri, Celal Yıldız’a unutamayacağı bir doğum günü sürprizi hazırladı.

GÖZALTINA ALINDIĞINI DÜŞÜNDÜ

Hiçbir şeyden haberi olmayan Celal Yıldız’ın evine giden ekipler, bir konu üzerine Yıldız ile görüşeceklerini söyleyerek kimliğini aldı.

Ardından Celal Yıldız’ı polis otosuna davet eden ekipler, genç ile beraber aşağı indi.

Polislerden, evinden çıkamayan gence doğum günü sürprizi ViDEO

PASTAYLA KARŞILAŞINCA MUTLU OLDU

Bu sırada meraklı gözlerle ne olduğunu anlamaya çalışan genç, aşağı inince polis sirenleri arasında kendisi için hazırlanan pasta ile karşılaştı.

Neye uğradığını şaşıran genci komşuları da pencerelerden balon atarak alkışladı.

"BİR KORKU OLDU AMA BELLİ ETMEDİM"

Düzenlenen sürprizin kendisi için güzel bir anı kalacağını belirten Celal Yıldız, “Polis ekiplerimize çok teşekkür ederim. Aileme ve komşularıma çok teşekkür ederim. Komşularımda yukarıdan bana eşlik ettiler. Benim için çok güzel bir anı oldu. Polisleri karşımda gördüğümde bir olay yaşamıştık, onu sordular. Daha sonra asker kaçağı olup olmadığımı sordular ve ekip arabalarına almak istediler. Bir korku oldu ama delikanlılıktan belli etmedim. Şu anda da çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.