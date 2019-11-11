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Polislerden sürücülere fidan dikin ricası

Polislerin ceza yazacağını sanan sürücü kısa bir şaşkınlığın ardından aldığı fidanı dikti.

DHA | 11.11.2019 - 21:41..
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Edirne'de, '11 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes' etkinliğinde, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman mühendisi Leyla Altun, trafik polisleri ile uygulamaya katıldı.

Trafik cezası yazılacağını sanan sürücü, 'fidan' dikti -6

CEZA YAZILACAK ZANNETTİ

Polis ekiplerinin çevirdiği hafif ticari aracın sürücüsü önce kendisine ceza yazılacağını zannetti.

Görevli polislerin yanında bulunan Leyla Altun, sürücüye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Geleceğe Nefes' kampanyası başlattığını belirterek, "Siz de geleceğe nefes olmak için bu fidanı bizimle diker misiniz?" dedi. Kısa bir şaşkınlık yaşayan sürücü teklifi kabul etti.

Trafik cezası yazılacağını sanan sürücü, 'fidan' dikti -5

Leyla Altun'un elinden fidanı alan sürücü, etkinliğin yapıldığı alana giderek, fidanı dikti. Altun ve polis memurlarının teşekkür ettiği sürücü daha sonra yoluna devam etti.

 


Trafik cezası yazılacağını sanan sürücü, 'fidan' dikti -1

Trafik cezası yazılacağını sanan sürücü, 'fidan' dikti -2

Trafik cezası yazılacağını sanan sürücü, 'fidan' dikti -3

Trafik cezası yazılacağını sanan sürücü, 'fidan' dikti -4

Trafik cezası yazılacağını sanan sürücü, 'fidan' dikti -7

Trafik cezası yazılacağını sanan sürücü, 'fidan' dikti -8

Trafik cezası yazılacağını sanan sürücü, 'fidan' dikti -9

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