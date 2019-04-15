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Polislere ateş açan 10 kişiye gözaltı

Malatya’da kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polis ekiplerine ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 10’a yakın kişi gözaltına alındı.

İHA | 15.04.2019 - 20:05..
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Daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup Solmaz Sokak’ta karşılaştı. Gruplar arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

ÜZERLERİNDEN 2 POMPALI TÜFEK ÇIKTI

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, şahıslar polis aracına ateş açtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda 2 pompalı tüfek ve 2 tabanca ele geçirilirken, polis 10’a yakın kişiyi gözaltına aldı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Polislere ateş açan 10 kişiye gözaltı

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