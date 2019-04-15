Polislere ateş açan 10 kişiye gözaltı

Daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup Solmaz Sokak’ta karşılaştı. Gruplar arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
ÜZERLERİNDEN 2 POMPALI TÜFEK ÇIKTI
Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, şahıslar polis aracına ateş açtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda 2 pompalı tüfek ve 2 tabanca ele geçirilirken, polis 10’a yakın kişiyi gözaltına aldı.
İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.