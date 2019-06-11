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Polislere sinirlenen sürücü drift yaparak tepki gösterdi

Kahramanmaraş’ta kural ihlali nedeniyle otomobili bağlanan sürücü, aracını çıkardığı günün akşamı tekrarlayan yeni trafik cezası yüzünden trafiği birbirine kattı.

İHA | 11.06.2019 - 09:04..
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Barış D. yönetimindeki 46 AH 919 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken yüksek ses nedeniyle trafik ekipleri tarafından durduruldu.

108 TL CEZA KESİLDİ

Yüksek ses nedeniyle 108 TL trafik cezası kesilen Barış D., önceki gün kesilen trafik ceza makbuzlarını trafik polislerine göstererek, önce tartıştı sonra drift yaparak tepki gösterdi.

"ARABAYI DÜN BAĞLAMIŞTINIZ"

Vatandaşların cep telefonu kamerasınca görüntülenen olayda otomobil sürücüsü Barış D., ‘’Ben dün ki çocuk değilim. 24 saat geçmeden bana ceza yazamazsınız. Daha bugün çıktı. Bu arabayı dün bağlamıştınız’’ dedi.

Polislere sinirlenen sürücü drift yaparak tepki gösterdi

Polislere sinirlenen sürücü drift yaparak tepki gösterdi

Polislere sinirlenen sürücü drift yaparak tepki gösterdi

Polislere sinirlenen sürücü drift yaparak tepki gösterdi

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