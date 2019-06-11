Polislere sinirlenen sürücü drift yaparak tepki gösterdi

İki kovanla hobi olarak başladı, 14 kişiye işveren oldu

1 5G teknolojisi Çin'de ticari kullanıma açıldı Çin, dört yerel şirkete 5G için ticari kullanım lisansı verildiğini açıkladı.

2 70 yaşındaki alkollü sürücü kaza yaptığının farkına varmadı Tarabya sahil yolunda alkollü olduğu iddia edilen lüks otomobilin sürücüsü, park halindeki minibüse arkadan çarptı.

3 Amerika'nın kararından sonra Su-57 yeniden gündemde Pentagon'un Türk pilotlarına F-35 eğitimlerini durdurmasıyla birlikte Rus uçakları yeniden akıllara geldi.

4 Kara Kuvvetleri'nde 52 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı FETÖ ile irtibatları tespit edilen 50 astsubay ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 52 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

5 Hamile Tülin Şahin'e teklif yağıyor Portekizli Pedro de Noronha ile evlenen manken Tülin Şahin, anne oluyor.

6 Google, haber içeriklerinden 4.7 milyar dolar kazandı Google, haber kuruluşlarının ürettiği içeriklerden geçtiğimiz yıl 4.7 milyar dolar gelir elde etti.