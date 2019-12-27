İstanbul Kağıthane'de, makas atarak ilerleyen 34 HD 6264 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Onur K., aynı yönde giden 2 lüks otomobillere peş peşe çarptıktan sonra kaçtı.

SÜRÜCÜLER PEŞİNE DÜŞTÜ

Araçları hasar gören iki sürücü, makas atmaya devam ederek kaçan aracı tkaip etmeye başladı. Yaklaşık 500 metre süren kovalamacanın ardından çarptığı araçların sürücüleri tarafından sıkıştırılan hafif ticari araç sürücüsü, emniyet şeridinde durmak zorunda kaldı.

Polisleri görünce yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı ViDEO

ÇOCUĞU ARAÇTA BIRAKIP KAÇTI

Araçlarından inerek hafif ticari araca yönelen iki sürücü, kapıyı açtıklarında araçta adının Onur K. olduğu öğrenilen sürücünün yanında bir de çocuk olduğunu gördü. Onur K.'nın çarptığı lüks otomobilin sahibi Sait Emir, kontak anahtarını aldıktan sonra polisi aradı.

Onur K., polisin geldiğini görünce çocuğu da araçta bırakarak yaya olarak kaçtı.

ÇOCUK ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Adının Miraç K. olduğu öğrenilen çocuk, polislerin kendisini olay yerinde bırakıp kaçan kişinin kimliğiyle ilgili sorusuna çelişkili cevaplar verdi.

Kaçan kişinin babası olduğunu söyleyen Miraç K., daha sonra da amcası olduğunu söyledi. Çocuk, daha sonra, telefonla ulaşılan annesine teslim edildi.

''ÇOCUK BAYAĞI KUSMUŞ, ÖNÜNDE DE ALKOL ŞİŞESİ VARDI''

Onur K.'nın çarptığı lüks otomobilin sürücüsü Sait Emir, "Biz yolda giderken araç yanımızdan inanılmaz hızlı bir şekilde aynaya çarpıp kaçınca, akabinde arkasından geldim. Burada önünü kestik. Aşırı derecede sarhoştu. Aracın hemen anahtarını aldım. Çünkü önde çocuk oturuyordu. Çocuk bayağı kusmuş, önünde de alkol şişesi vardı. Hemen polisi aradık, bize saldırmaya çalıştı. Arabasının anahtarını almaya çalıştı. Polisler gelince de kaçtı." diye konuştu.

Polis, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.