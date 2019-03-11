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Polisleri taşıyan araç minibüsle çarpıştı: 2 ölü, 15 yaralı

Hakkari'ye gitmek için Van'dan yola çıkan polis aracı, yolcu minibüsüyle çarpıştı.

İHA | 11.03.2019 - 14:22..
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Kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Gürpınar yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün katılacağı miting için Hakkari’ye gitmek üzere yola çıkan polisleri taşıyan midibüsle, Başkale istikametinden gelen yolcu minibüsü çarpıştı.

YARALILARDAN 6'SI POLİS

Kazada 6’sı polis, 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisleri taşıyan araç minibüsle çarpıştı: 2 ölü, 15 yaralı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yolcu minibüsündeki yaralılardan T.K. ile H.K., yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polisleri taşıyan araç minibüsle çarpıştı: 2 ölü, 15 yaralı

Polisleri taşıyan araç minibüsle çarpıştı: 2 ölü, 15 yaralı

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