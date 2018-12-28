Polislerin emekli ikramiyesine POLSAN takviyesi

Zorlu şartlar altında ve uzun mesailerde çalışan polisleri ilgilendiren bir kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

POLSAN'A KATILIM ZORUNLU

Yayınlanan kanuna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak için kurulan POLSAN'ın; daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa daimi ortak olmaları şartı getirildi.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ İKİ KATINA ÇIKTI

Düzenlemeyle polislerin, 120 bin lira olan emekli ikramiyeleri 200 bin liraya çıktı. Bununla birlikte polislere evlilik ve eğitim yardımı da yapılacak.