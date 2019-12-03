Yol kenarında parçalanmış olarak bulunan ayı, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nü harekete geçirdi.

Sivas'ta parçalanmış ayı cesedi için soruşturma

Bir otomobilin bagajında yurda kaçak olarak sokulmak istenen Terrier cinsi köpeklere el konuldu.

Fenerbahçe futbol takımının gideri, TFF'nin koyduğu harcama limitin yaklaşık 2 katı olarak açıklandı. Sarı-lacivertliler giderlerini azaltamazsa ceza alabilir.

Oyuncu Doğa Rutkay, çocuklarını nasıl yetiştireceğini anlattı.

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Polislerin motosiklet üzerindeki gösterisi

Motosikletli timlerde görev yapmak üzere eğitim gören 5'i kadın 65 polis memuru, akrobasi şov yaptı.