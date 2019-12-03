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Polislerin motosiklet üzerindeki gösterisi

Motosikletli timlerde görev yapmak üzere eğitim gören 5'i kadın 65 polis memuru, akrobasi şov yaptı.

DHA | 03.12.2019 - 15:03..
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İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli şube müdürlüklerinin motosikletli timlerinde görev almak üzere 5 haftalık eğitimi tamamlayan 65 polis memuruna, sertifikaları verildi.

Polisler, şehitler adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sertifikalarını, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın elinden aldı.

MOTOSİKLETLERLE AKROBASİ ŞOV

Sertifika töreninin ardından eğitimlerini tamamlayan polisler, motosikletleriyle akrobasi şovu yaptı. Tören, kokteylin ardından sona erdi.

Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı -1

Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı -2

Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı -3

Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı -4

Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı -5

Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı -6

Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı -7

Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı -8

Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı -9

Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı -10

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