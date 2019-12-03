Polislerin motosiklet üzerindeki gösterisi

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli şube müdürlüklerinin motosikletli timlerinde görev almak üzere 5 haftalık eğitimi tamamlayan 65 polis memuruna, sertifikaları verildi.
Polisler, şehitler adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sertifikalarını, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın elinden aldı.
MOTOSİKLETLERLE AKROBASİ ŞOV
Sertifika töreninin ardından eğitimlerini tamamlayan polisler, motosikletleriyle akrobasi şovu yaptı. Tören, kokteylin ardından sona erdi.