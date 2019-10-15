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Polislerin sabrını sınayan HDP'li terör sevici vekil

Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı bir şekilde sürdürülmesini hazmedemeyen HDP'li vekiller, meydanlarda çığırtkanlık yapıyorlar.

Haber Merkezi | 15.10.2019 - 15:23..
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Polislerin sabrını sınayan HDP'li terör sevici vekil

Kahraman Mehmetçiğimizin Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği operasyonda, 7'nci güne gelindi.

Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, YPG'ye inlerine mezar eden şanlı ordumaza ses, HDP'den çıkıyor.

Her gün gerçekleştirdikleri yasal olmayan protestolarına devam eden terör sevicileri, polisleri zor durumda bırakıyor.

22 YAŞINDAKİ TERÖR SEVİCİ VEKİLİN ÇEKİLMEZ SESİ

Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ da YPG'li teröristlerin vurulmasına tepki göstermek için yasal olmayan protestolara başvurdu.

TEHDİT ETTİ

Protestosunu engellemek isteyen polislere karşı çığırtkanlık yapan terör sevici HDP'li vekil tehditlerde bulunarak, tabiri caizse polislerin sabrını sınadı.

Polislerin sabrını sınayan HDP'li terör sevici vekil VİDEO

KARDEŞİ BİR DİPLOMATI ŞEHİT ETMİŞTİ

18 Temmuz'da Irak'ın Erbil kentindeki bir lokantada silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda bir Türk diplomat şehit düşmüştü. Türk konsolosluğu çalışanlarının şehit düştüğü saldırıyı, HDP'li vekil Dersim Dağ'ın kardeşi düzenlemişti.

Polislerin sabrını sınayan HDP'li terör sevici vekil

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