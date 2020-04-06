Polisten 4 yaşındaki Rıdvan’a doğum günü sürprizi

Milli birliği ve dayanışmayı pekeştirmek adına başlatılan kampanyaları eleştirenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tekalifi Milliye' emirleri ile yanıt verdi.

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Bakan Koca: Test sayısına göre vaka artışı düşük

Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı bir günde 75 kişi daha artarak 649'a yükselirken, artan test sayısına göre vaka sayısındaki artışın düşük olduğu belirtildi.