Tekirdağ’da, 4 yaşındaki oğullarının doğum günü olması nedeniyle 155 Polis İmdat telefonundan pasta isteyen Düden ailesinin isteği geri çevrilmedi.
POLİSLERDEN DOĞUM GÜNÜ SÜPRİZİ
Tekirdağ polisi, aldıkları pastanın mumlarını küçük Rıdvan’ın evinin önünde yaktı. Polisler, ellerinde pastayla içeri girerek Rıdvan’a doğum günü pastasının mumlarını üfletti.
Polislerin pastayla doğum gününü kutladığı Rıdvan’ın gözlerindeki sevinç ise herkesi mutlu etti.
Polisten 4 yaşındaki Rıdvan’a doğum günü sürprizi