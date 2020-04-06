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Polisten 4 yaşındaki Rıdvan’a doğum günü sürprizi

Tekirdağ’da, 155 Polis İmdat hattına gelen Rıdvan için doğum günü pastası talebini geri çevirmeyen polis, pastayı alarak küçük çocuğun doğum gününü birlikte kutladı.

İHA |
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Polisten 4 yaşındaki Rıdvan’a doğum günü sürprizi

Tekirdağ’da, 4 yaşındaki oğullarının doğum günü olması nedeniyle 155 Polis İmdat telefonundan pasta isteyen Düden ailesinin isteği geri çevrilmedi.

POLİSLERDEN DOĞUM GÜNÜ SÜPRİZİ

Tekirdağ polisi, aldıkları pastanın mumlarını küçük Rıdvan’ın evinin önünde yaktı. Polisler, ellerinde pastayla içeri girerek Rıdvan’a doğum günü pastasının mumlarını üfletti.

Polislerin pastayla doğum gününü kutladığı Rıdvan’ın gözlerindeki sevinç ise herkesi mutlu etti.

Polisten 4 yaşındaki Rıdvan’a doğum günü sürprizi

Polisten 4 yaşındaki Rıdvan’a doğum günü sürprizi

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