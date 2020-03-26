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Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki

Manisa otogarda, polisle 65 yaş üstü vatandaş arasında geçen diyalog tepki çekti.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 11:59..
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Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki

Ölümcül korona salgınının Türkiye'ye de sıçraması sonucu 59 kişi ölürken, 2 bin 433 kişi de hastalığa yakalandı.

Vakalardan en çok etkilenenlerin 65 yaş üstü olması sonucu hükümet tarafından,  birtakım tedbirle alındı.

Bu tedbirlerin başında ise 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi oldu.

Manisa otogarda polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki ViDEO

POLİSTEN SERT TEPKİ

Manisa'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için  nöbet tutmaya başladı.

Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki

Bir polisin 65 yaş üstü olan kişiye sergilediği davranış, sert tepkilerle karşılandı.

Sokağa çıkma yasağını çiğneyen yaşlı kişinin üzerine yürüyüp bağıran polisin görüntüleri, çevrede bir kişinin telefonuna yansıdı.

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