Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesi nedeniyle yetkililer "evde kal" uyarısıyla önlemler almaya devam ediyor.

KORONAYA KARŞI ÖNLEMLERE DEVAM EDİLİYOR

İstanbul'da polis ekipleri salgının önüne geçebilmek için denetimleri sıklaştırırken, kent genelinde devriye gezen araçlardan yapılan anons ile vatandaşlar uyarıldı.

39 ilçede yapılan anonslarda, "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." ikazında bulunuluyor.

Polisten engelli vatandaşlara işaret diliyle evde kal çağrısı

İŞARET DİLİYLE "EVDE KAL" ÇAĞRISI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 polis memuru,aldıkları işaret dili eğitimiyle engelli vatandaşları da unutmayarak video hazırladılar.

Polislerin hazırladıkları videoda işaret diliyle "evde kal" çağrısı yapıldı.