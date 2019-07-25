taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7142
Euro
6.3714
Altın
1423.65
Borsa
103457.26
Gram Altın
261.722

Polisten hayvan satıcılarına uygulamalı sahte para dersi

Bursa'da, toplum destelikli polisler, kurban pazarına giderek, hayvan satıcılarını sahte paraya karşı uygulamalı olarak bilgilendirdi.

İHA | 25.07.2019 - 09:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'da emniyet ekipleri, kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte hareketlenen hayvan pazarında satıcıları sahte para konusunda ikaz etti.

SAHTE PARA UYARISI

Doğu illerinden getirdikleri hayvanları satışa sunan vatandaşları tek tek ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, satıcıları sahte paraya karşı uyararak konuyla ilgi bilgilendirme yaptı.

Polisten hayvan satıcılarına uygulamalı sahte para dersi

Ekipler, satıcılara paranın sahte olup olmadığını anlamada 10 altın kuralı anlattı.

POLİS BİR BİR ANLATTI

Polis memuru Ahmet Talak, sahte parayla gerçek paranın nasıl ayırt edileceğini gösterdi. Vatandaşlar da polis memurunun anlattıklarını pür dikkat dinledi. Alışverişlerde ele geçen paraların sahte olma ihtimaline karşı satıcılardan dikkatli olmalarını isteyen ekipler, uygulamalı olarak dersi tamamladı.

Polisten hayvan satıcılarına uygulamalı sahte para dersi

Polisten hayvan satıcılarına uygulamalı sahte para dersi

Polisten hayvan satıcılarına uygulamalı sahte para dersi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

168
Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

108
Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantının detayları

Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantının detayları

50
Ulaştırma Bakanı: Dünyanın en ucuz otoyollarına sahibiz

Ulaştırma Bakanı: Dünyanın en ucuz otoyollarına sahibiz

252
Turizmciler olası bayram tatilinin uzatılmamasını dert etmiyor

Turizmciler olası bayram tatilinin uzatılmamasını dert etmiyor

36
Tavuk çiftliğine giren ayı, foseptik çukuruna düştü

Tavuk çiftliğine giren ayı, foseptik çukuruna düştü

15
Barcelona'dan gelir rekoru

Barcelona'dan gelir rekoru

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir