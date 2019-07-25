Polisten hayvan satıcılarına uygulamalı sahte para dersi

Bursa'da emniyet ekipleri, kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte hareketlenen hayvan pazarında satıcıları sahte para konusunda ikaz etti.

SAHTE PARA UYARISI

Doğu illerinden getirdikleri hayvanları satışa sunan vatandaşları tek tek ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, satıcıları sahte paraya karşı uyararak konuyla ilgi bilgilendirme yaptı.

Ekipler, satıcılara paranın sahte olup olmadığını anlamada 10 altın kuralı anlattı.

POLİS BİR BİR ANLATTI

Polis memuru Ahmet Talak, sahte parayla gerçek paranın nasıl ayırt edileceğini gösterdi. Vatandaşlar da polis memurunun anlattıklarını pür dikkat dinledi. Alışverişlerde ele geçen paraların sahte olma ihtimaline karşı satıcılardan dikkatli olmalarını isteyen ekipler, uygulamalı olarak dersi tamamladı.