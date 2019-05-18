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Polisten HDP'li vekile ayar

Diyarbakır'da açlık grevindekileri savunmak için eylem yapan Remziye Tosun'a, polis, "Ben polis olmayı tercih ettiysem bedeline katlanıyorum. Onlar grev yapıyorsa bedeline katlanacak" dedi.

Haber Merkezi | 18.05.2019 - 16:13..
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Polisten HDP'li vekile ayar

Bazı cezaevlerinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi yapan mahkumlar var.

Diyarbakır'da açlık grevi yapanların yakınları, HDP'li milletvekillerinin desteğiyle eylem yapıyor.

Polisten HDP'li vekile: Bedeline katlansınlar VİDEO

Koşuyolu Parkı'nda yasak olmasına rağmen eylem yapmaya çalışanlar, polisle zaman zaman tartışma içerisine giriyor.

REMZİYE TOSUN OLAY YERİNDE

O tartışmalardan biri bugün, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile bir polis memuru arasında yaşandı.

Polisten HDP'li vekile ayar

Polis bölgedekilerden, alanı boşaltmalarını istedi. Araya giren Remziye Tosun, "Ben bu sokağı, bu şekilde boş bırakmam." dedi.

"AÇ KALMAYI KİM TERCİH ETTİ"

Polis, Tosun'a, "Aç kalmayı kim tercih etti? Ben polis olmayı tercih ettiysem bedeline katlanıyor muyum? O zaman herkes kendi tercihinin bedelini katlanmak zorunda. Devlet yemeğini, suyunu veriyor. Devlet kalorisine kadar hesaplıyor." dedi.

Polisten HDP'li vekile ayar

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