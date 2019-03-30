Polisten kaçan alkollü stajyer sürücüye 20 bin TL ceza

Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde polis, gece kulübünden çıkan Emir Ş. ile Metin Y.'nin içinde bulunduğu 16 L 4978 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü Emir Ş., kaçmaya başladı.

1 SAATLİK TAKİP SONRASI YAKALANDILAR

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ve Asayiş Ekipler Amirliği ekipleri otomobili kovalamaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren 30 kilometrelik kovalamacanın ardından ekipler, 1050 Konutlar Mahallesi Akpınar Kavşağında otomobilin önünü keserek iki şüpheliyi yakaladı.

425 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerine bir süre direnen kişiler, korktukları için kaçtıklarını söylerken, şüphelilerin 425 promil alkol aldıkları belirlendi. Otomobilde yapılan arama sonucunda çok sayıda alkol şişesi bulundu.

10 AYRI SUÇTAN 20 BİN TL CEZA YEDİ

Polis otomobiline çarparak kaçan şüphelilere sürücü Emir Ş.'nin 425 promil alkolle araç kullanmak, aracın muayenesinin olmaması, drift yapmak, trafikte makas atarak ilerlemek, trafiği tehlikeye düşürmek, araçta teknik değişiklik, abartı egzoz takmak, ters şeritte ilerlemek, emniyet kemeri takmamak ve ‘dur’ ihtarına uymamak suçlarından toplamda yaklaşık 20 bin TL ceza kesildi.

STAJYERLİĞİ DE BİTTİ

Sürücü Şimşek’in stajyer ehliyetine el konulurken otomobil trafikten men edildi. Otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.