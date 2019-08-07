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Polisten kaçan alkollü sürücü kendini çayda buldu

Uygulama yapan trafik polislerini görünce aracını bırakıp koşarak kaçan Adem K., Çubuk Çayına düştü.

İHA | 07.08.2019 - 05:28..
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Başkent’te Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesinde alkollü şekilde trafiğe çıkan Adem K., saat 02.00 sularında Atatürk Caddesi üzerinde seyrederken trafik polislerinin uygulamasını gördü.

Polisten kaçan alkollü sürücü kendini çayda buldu

ARACINI YOL ORTASINDA BIRAKIP KAÇTI

Uygulamaya girmek istemeyen Adem K., aracını yol ortasına bırakarak, yayan şekilde kaçmaya başladı.

Polisten kaçan alkollü sürücü kendini çayda buldu

Adem K., polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin peşine düşmesi üzerine Çubuk Çayının kenarındaki bir kafeye saklandı. Ekiplerin kafe bahçesine gelmesi üzerine panikleyen Adem K., kaçmak isterken dengesini kaybederek Çubuk Çayına düştü.

Polisten kaçan alkollü sürücü kendini çayda buldu

İTFAİYE SIRTINDA TAŞIDI

Polis ekiplerinin çağrısı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de geldi. Yaklaşık 5 metreden Çubuk Çayına düşen şahsı çıkarmak için itfaiye ekipleri, çaya merdiven uzattı. İtfaiye ekiplerinin merdivenini kullanarak Çay’a inen Ubeyd Amandu, Adem K.’yi sırtında taşıyarak merdivenlerden çıkardı.

BACAĞI KIRILDI

Düştüğü yerden yukarıya çıkarılan Adem K., sağlık ekiplerinin sedye getirmesi ile olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Adem K.’nin sağ bacağının kırıldığı öğrenildi.

Çaya düşen Adem K.’yı sırtında taşıyarak yukarı çıkaran Ubeyd Amandu, yürürken çaya düşen kişiyi gördüğünü ve yardım ettiğini söyledi.

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