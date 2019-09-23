taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7189
Euro
6.2889
Altın
1523.47
Borsa
100020.65
Gram Altın
280.234
Bitcoin
56105.56

Karabük'te alkollü sürücü polisi peşine taktı

Vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından durdurulmak istenen alkollü sürücü, aracını terk edip kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı

İHA | 23.09.2019 - 23:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Karabük’te trafik ekipleri trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle diğer sürücülerin ihbarı üzerine Hakan K. yönetimindeki 06 TSN 47 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından ara sokağa giren sürücü, aracını park ettikten sonra yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştığı sırada ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Karabük'te alkollü sürücü polisi peşine taktı VİDEO

214 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde Hakan K. 214 promil alkollü çıktı. Polis merkezine götürülen sürücüye "dur ihtarına uymamak", "alkollü araç kullanmak” ve “trafiği tehlikeye düşürmek” suçlarından 4 bin 36 TL ceza kesilirken, ehliyetine de 5 yıl el konuldu.

Ayrıca araç sahibine de 2 bin 361 TL ve aracın muayenesi olmadığı için 488 TL olmak üzere toplam 2 bin 849 TL ceza kesildi.

Karabük'te alkollü sürücü polisi peşine taktı

Karabük'te alkollü sürücü polisi peşine taktı

Karabük'te alkollü sürücü polisi peşine taktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Selçuk Üniversitesi'nde tepki çeken malikane

Selçuk Üniversitesi'nde tepki çeken malikane

641
Mahkeme salonunda TikTok videoları tepki çekti

Mahkeme salonunda TikTok videoları tepki çekti

618
Magandalardan kurtulmak için 'polisim' dedi

Magandalardan kurtulmak için 'polisim' dedi

224
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili son açıklama

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili son açıklama

152
Bakanlıktan çakar lamba yasağı

Bakanlıktan çakar lamba yasağı

251
IMF heyetinin CHP ve İyi Parti ile görüşmesine tepki

IMF heyetinin CHP ve İyi Parti ile görüşmesine tepki

498
İBB iş başvuruları için site kurdu

İBB iş başvuruları için site kurdu

475
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir