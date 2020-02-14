taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0414
Euro
6.5465
Altın
1577.26
Borsa
120540.53
Gram Altın
306.474
Bitcoin
62175.99

Polisten kaçan araç zincirleme trafik kazasına sebep oldu

Şişli'de polis uygulama noktasından kaçan otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İHA | 14.02.2020 - 04:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde, içerisinde iki kişinin bulunduğu 34 PP 6225 plakalı otomobi polisin uygulama noktasında ‘dur ihtarına’ uymayarak kaçtı.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINA SEBEP OLDU

Taksim istikametine doğru gitmeye başlayan, ismi henüz belirlenemeyen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında portakal yüklü olan meyve satan 34 COR 548 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet caddede park halindeki Yunanistan uyruklu NKH-1508 plakalı otobüse arkadan çarptı, otomobil ise elektrik direğini devirerek durabildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ismi henüz belirlenemeyen otomobildeki iki kişi ile meyve satan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri ise otomobil içinde sıkışan bir kişi kurtardı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaralılar yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Taksim istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, olay ilgili soruşturma başlatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polisten kaçan araç zincirleme trafik kazasına sebep oldu

Polisten kaçan araç zincirleme trafik kazasına sebep oldu

Polisten kaçan araç zincirleme trafik kazasına sebep oldu

İlginizi Çekebilir
Bursa'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Bursa'da yalnız yaşayan adam komşuları tarafından evinde ölü bulundu.
Başakşehir’de trafik kazası: 8 yaralı
Başakşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
İkinci 'tosuncuk' vakası: Çok yatır, çok kazan
30 bin kişiden 10 milyon liranın üzerinde parayı hesabına aktarıp yurt dışına kaçtığı tespit edilen Atakan A., Gürcistan'da gözaltına alındı
Palu Ailesi davasında karar
Türkiye'nin konuştuğu aile olan Palu Ailesi davasında; tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet, 5 aile üyesi ise 12 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meyhanede sendika kutlaması
Meyhanede sendika kutlaması
226
Rusya 2. Dünya Savaşı'na ilişkin belgeler yayımladı
Rusya 2. Dünya Savaşı'na ilişkin belgeler yayımladı
7
Adalar'daki elektrikli taşıma işini İETT yapacak
Adalar'daki elektrikli taşıma işini İETT yapacak
10
Yurt genelinde birçok ilde eğitime kar tatili
Yurt genelinde birçok ilde eğitime kar tatili
7
Başakşehir’de trafik kazası: 8 yaralı
Başakşehir’de trafik kazası: 8 yaralı
3
Kayseri’de çığ düşen bölgedeki çalışmalara ara verildi
Kayseri’de çığ düşen bölgedeki çalışmalara ara verildi
1
Bursa'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Bursa'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir