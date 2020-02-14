Polisten kaçan araç zincirleme trafik kazasına sebep oldu

İstanbul'un Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde, içerisinde iki kişinin bulunduğu 34 PP 6225 plakalı otomobi polisin uygulama noktasında ‘dur ihtarına’ uymayarak kaçtı.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINA SEBEP OLDU

Taksim istikametine doğru gitmeye başlayan, ismi henüz belirlenemeyen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında portakal yüklü olan meyve satan 34 COR 548 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet caddede park halindeki Yunanistan uyruklu NKH-1508 plakalı otobüse arkadan çarptı, otomobil ise elektrik direğini devirerek durabildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ismi henüz belirlenemeyen otomobildeki iki kişi ile meyve satan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri ise otomobil içinde sıkışan bir kişi kurtardı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaralılar yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Taksim istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, olay ilgili soruşturma başlatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.