Polisten kaçan bir şüpheli çamura saplandı

İstanbul Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalıntı araç olduğu düşünülen bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüpheliler, Hadımköy'den İhsaniye'ye kadar takip edildi. Durdurulan araçtaki 4 şüpheliden 1'i ormanlık alana kaçtı, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
ORMANLIK ALANDA ÇAMURA SAPLANDI
Boğazköy-İhsaniye arasındaki ormanlık alana kaçan şüpheli, bir süre sonra izini kaybettirdi. Ormanlık alanda bulunan hafriyat döküm sahasına giren şüpheli, buradaki bataklık alana saplandı. Hareket edemeyen şüpheli, sabaha kadar bataklıktan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
2 SAATTE KURTARILDI
Sabah saatlerinde hafriyat sahası çalışanlarına bağırarak sesini duyuran şüpheli, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik bir çalışma sonucu bataklıktan çıkarıldı. Uzun süren çalışma sonucu kurtarılan Doğukan G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.