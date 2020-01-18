Polisten kaçan bir şüpheli çamura saplandı

1 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KHK çağrısı CHP Lideri, KHK ile görevden uzaklaştırılan öğretmenlerin göreve iade edilmesi gerektiğini söyledi.

2 Somali'de Türk inşaat şirketine bombalı saldırı Somali'de Türk inşaat şirketi çalışanlarına yönelik bombalı araçla saldırı düzenlendi.

3 42 santimetre uzunluğundaki sakalını satacak Malatya'da, 28 yaşındaki bir kişi, 2010 yılından beri kesmediği 42 santimetreye ulaşan sakalını 10 bin TL karşılığında satılığa çıkardı. Alıcı çıkmaması halined de sakal, LÖSEV'e bağışlanacak.

4 Oğuzhan Özyakup: Kendimi yeniden göstereceğim Oğuzhan Özyakup, Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptı ve ligin ikinci yarısında kendini gösterip şampiyonlukta önemli rol oynayacağını söyledi.

5 Dünyanın en kısa adamı öldü Dünyanın en kısa adamı Khagendra Thapa Magar'ın 28 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

6 Rahşan Ecevit'in vasiyeti gerçekleştirildi DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın talebi üzerine pazar günü devlet mezarlığında tören düzenlenecek ve Rahşan Ecevit, eşinin yanına defnedilecek.