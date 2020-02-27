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Polisten kaçan sürücü yakalanınca "Kusura bakmayın" dedi

Adana’da dur ihtarına uymayan sürücü, 1 polis aracına ve park halindeki 3 araca çarptıktan sonra yakalandı.

İHA | 27.02.2020 - 05:58..
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Adana’nın Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı üzerinde devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri 01 SU 755 plakalı pikaba ‘dur’ ihtarında bulundu.

4 ARACA ÇARPTI

İhtara uymayan sürücüsü hızla kaçmaya başladı. Sürücü İbrahim S. kaçtığı sırada bir polis aracına ve park halindeki 3 araca çarptı. Yaklaşık 8 kilometre boyunca kaçan İbrahim S., Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı.

"KUSURA BAKMAYIN"

Yakalanan sürücü çarptığı polislere, ”Kusura bakmayın” dedi. Trafik polislerinin yaptığı alkol testinde sürücü İbrahim S. 2.64 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Polisten kaçan sürücü yakalanınca

Polisten kaçan sürücü yakalanınca

Polisten kaçan sürücü yakalanınca

Polisten kaçan sürücü yakalanınca

Polisten kaçan sürücü yakalanınca

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