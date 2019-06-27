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Polisten kaçan sürücü yayalara çarptı: 4 yaralı

Ümraniye'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından yayaların arasına daldı.

AA | 27.06.2019 - 06:52..
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Aşağı Dudullu Mahalesi Şahinler Caddesi’nde, 34 HZ 8545 plakalı lüks otomobilin sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin ve yanındaki Onur Dikmen, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

MAÇTAN DÖNEN YAYALARA ÇARPTILAR

Yaşanan kovalamacanın ardından ters istikametten gelerek Şahinler Caddesi’ne giren şüpheliler, halı sahadan evlerine döndükleri belirtilen altı kişilik grubun arasına daldı. Araç daha sonra sokaktaki bariyerlere ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından sürücü araçtan inerek kaçtı.

Polisten kaçan sürücü yayalara çarptı: 4 yaralı

2'Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Gürültüyle sokağa çıkan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yaşar Aydın, Salih Aydın, İsmet Aydın ve Alper Malkoçoğlu ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmet Aydın ile Alper Malkoçoğlu’nun sağlık durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

Polisten kaçan sürücü yayalara çarptı: 4 yaralı

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kazanın ardından Onur Dikmen olay yerinde, kaçan sürücü Mutlu Çağatay Keskin ise ekiplerin yaptığı çalışmayla mahalle arasında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polisten kaçan sürücü yayalara çarptı: 4 yaralı

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