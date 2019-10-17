Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, okulların giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliği için beklerken, Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yapılan uygulama esnasında hareketlerinden şüphelendiği bir şahsı durdurmak istedi.

KAÇARKEN YERE KAPAKLANDI

Şahıs, polislerin dur ihtarına uymayarak koşarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 500 metre yaşanan kovalamaca sonunda şahıs, ayakları birbirine dolanınca yere kapaklandı. Yere düşen şahsın üzerine atlayan polis ekipleri şahsı yakaladı.

Polisten kaçarken düşen şahıs uyuşturucuyla yakalandı ViDEO

ÜZERİNDEN ESRAR VE EROİN ÇIKTI

Polislerin yaptığı incelemede kaçan şahsın cezaevinden yeni çıkan Sinan D. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında cebinde içime hazır halde 2 gram esrar ve 2 gram eroin yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkemece uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan şahsın polisten kaçış anları ve yere düşme anları çevrede bulunan mağazanın güvenlik kameralarına an ve an yansıdı.



















