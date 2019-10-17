taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8909
Euro
6.5362
Altın
1490.63
Borsa
94169.18
Gram Altın
282.281
Bitcoin
47174.34

Polisten kaçarken düşen şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Polisten kaçan şahıs ayakları birbirine dolaşınca yere kapaklandı.

İHA | 17.10.2019 - 09:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, okulların giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliği için beklerken, Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yapılan uygulama esnasında hareketlerinden şüphelendiği bir şahsı durdurmak istedi.

KAÇARKEN YERE KAPAKLANDI

Şahıs, polislerin dur ihtarına uymayarak koşarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 500 metre yaşanan kovalamaca sonunda şahıs, ayakları birbirine dolanınca yere kapaklandı. Yere düşen şahsın üzerine atlayan polis ekipleri şahsı yakaladı.

Polisten kaçarken düşen şahıs uyuşturucuyla yakalandı ViDEO

ÜZERİNDEN ESRAR VE EROİN ÇIKTI

Polislerin yaptığı incelemede kaçan şahsın cezaevinden yeni çıkan Sinan D. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında cebinde içime hazır halde 2 gram esrar ve 2 gram eroin yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkemece uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Polisten kaçarken düşen şahıs uyuşturucuyla yakalandı

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan şahsın polisten kaçış anları ve yere düşme anları çevrede bulunan mağazanın güvenlik kameralarına an ve an yansıdı.

Polisten kaçarken düşen şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Polisten kaçarken düşen şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Polisten kaçarken düşen şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Polisten kaçarken düşen şahıs uyuşturucuyla yakalandı


Polisten kaçarken düşen şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

337
Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

137
Semih Yalçın’ın acı günü: Oğlunu kaybetti

Semih Yalçın’ın acı günü: Oğlunu kaybetti

123
5.8'lik deprem sonrası binlerce kişi ALO 181'i aradı

5.8'lik deprem sonrası binlerce kişi ALO 181'i aradı

25
PKK 35 yılda 20 bin çocuğu dağa çıkardı

PKK 35 yılda 20 bin çocuğu dağa çıkardı

32
LGBT+ Kulübü, İstiklal Marşı ile dalga geçti

LGBT+ Kulübü, İstiklal Marşı ile dalga geçti

165
Hollanda'da çiftçi protestoları hayatı felç etti

Hollanda'da çiftçi protestoları hayatı felç etti

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir