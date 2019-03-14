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Polisten kaçarken baharat fırlattı

Yunus ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü peşinde takipte olan motorlu timlerin üzerine kimyon atarak dikkatlerini dağıtmaya çalışmasına rağmen 5 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı.

İHA | 14.03.2019 - 02:59..
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Adana’da Seyhan İlçesi Bülent Angın Bulvarı üzerine uygulama yapana yunus ekipleri bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobil sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

Polisten kaçarken baharat fırlattı

KİMYON ATIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Motorize yunus timleri ile otomobil arasında kıyasıya süren kovalamacada, aracın içindeki yolcu konumundaki bir kişi bir poşet kimyon savurarak polislerden kurtulmaya çalıştı. Motorize polis timlerinin sürücüleri, gözlerine kaçan kimyon sonrasında kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

Polisten kaçarken baharat fırlattı

Polislerin suratlarına kimyon atlamalarına rağmen takibi bırakmayan timler, 5 kilometrelik kovalamaca sonrasında Seyhan İlçesi Fuzuli Caddesi üzerinde aracın önünü keserek yakaladı.

Araç içerisinde bulunan sürücü ve arkadaşı indirilerek üstleri arandı. Yapılan sorgulamada şahısları GBT’si temiz çıkarken polisin ‘dur’ ihtarına uymamak para cezası kesildi.
Polisten kaçarken baharat fırlattı

Polisten kaçarken baharat fırlattı

Polisten kaçarken baharat fırlattı

Polisten kaçarken baharat fırlattı




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