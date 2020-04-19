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Polisten kaçarken bırakılan motosiklete 5 bin lira ceza

Adana'da polisten kaçan kişilerin bıraktığı motosiklete para cezası uygulandı.

DHA |
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Polisten kaçarken bırakılan motosiklete 5 bin lira ceza

 

Koronavirüs kısıtlamalarına yönelik denetimler titizlikle yürütülüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki kişi, polisin ihtarına uymayarak kaçtı.

Varsaklar Mahallesi'nde polis ekipleri, iki kişinin bulunduğu 01 RM 068 plakalı motosikleti durdurmak için uyarıda bulundu.

POLİSTEN KAÇTILAR

Polisin ihtarına uymayan şüpheliler, 15 dakikalık kovalamacanın ardından yakalanacaklarını anlayınca motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı.

PLAKAYA 5 BİN 245 LİRA CEZA

Polis ekipleri, motosikletin plakasına 6 maddeden toplam 5 bin 245 lira para cezası uyguladı.

Motosiklet sürücüsü ile arkadaşını yakalamak için başlatılan çalışma ise sürüyor.

Polisten kaçarken bırakılan motosiklete 5 bin lira ceza

Polisten kaçarken bırakılan motosiklete 5 bin lira ceza

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