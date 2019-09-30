Polisten kaçarken düşürdükleri anahtar skunka götürdü

İzmir'in Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece, hareketlerinden şüphelendikleri 2 kişiyi yolda yürürken durdurdu.

KAÇARKEN ANAHTARI DÜŞÜRDÜ

Polis, durdukları kişilere kimlik sorgulaması yaptığı sırada şüpheliler, kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kaçan iki kişiden biri, yere bir aracın anahtarını düşürdü. Polis önce şüphelilerden birini, bu kişinin ifadesi doğrultusunda da kaçarken anahtarı düşüren diğerini yakaladı.

1 TON SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Daha önce de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sabıkaları bulunan şüphelilerin anahtarını düşürdüğü 35 KZ 245 plakalı minibüsün yerini belirleyen ekipler, araçta yaptıkları aramada yaklaşık 1 ton skunk ele geçirdi.

PKK BAĞLANTILARI ÇIKTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve bölücü terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu belirlenen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.