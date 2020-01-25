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Polisten kaçarken kaza yaptı, kız arkadaşı feryat etti

Düzce'de, tabanca ile havaya ateş eden otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışınca durağa çarptı, yaralanan sürücünün kız arkadaşı ise gözyaşlarına boğuldu.

DHA | 25.01.2020 - 08:52..
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Düzce Kazukoğlu köyü sapağında, polis ekipleri bir otomobilde bulunan kişinin tabanca ile ateş ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Otomobil, Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda görülerek durdurulmak istendi.

DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü İsmail E. kaçmaya başladı. İsmail E. otomobilin hakimiyetini kaybederek otobüs durağına çarparak devrildi.

Polisten kaçarken kaza yaptı, kız arkadaşı feryat etti


2 KİŞİ YARALANDI

Sürücü İsmail E. ve yanında bulunan kız arkadaşı Eda P. yaralandı. Yaralılar çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İsmail E. ve Eda P., Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polisten kaçarken kaza yaptı, kız arkadaşı feryat etti


''BEN ONSUZ YAŞAYAMAM''

Yaralanan sürücünün kız arkadaşı Eda P., sağlık ekibinin kendisine müdahalede bulunduğu sırada, "Beni bırakın, ona bakın. Ben onsuz yaşayamam." diye feryat etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisten kaçarken kaza yaptı, kız arkadaşı feryat etti


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