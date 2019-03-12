taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.43655
Euro
6.1213
Altın
1297.35
Borsa
100850.42
Gram Altın
226.655

Polisten kaçarken şantiyede sıkıştı

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Medeni A., yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından, yanlışlıkla şantiyeye girince yakalandı.

DHA | 12.03.2019 - 08:49..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda saat 02.00 sıralarında sabit yol uygulaması yapan polisler, şüphelendikleri 33 AAR 803 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ancak sürücü, 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti.

POLİS KAÇAN ARACIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Özdemir Sabancı Bulvarı boyunca ilerleyen otomobil, daha sonra Adnan Kahveci Bulvarı'na döndü. Çok sayıda polis ekibinin peşine düştüğü otomobil, Mithat Özsan ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşakta yol zannedip, Büyükşehir Belediyesi Yol Müdürlüğü'nün şantiyesine girdi.

Burada tren raylarının yakınında durmak zorunda kalan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi, araçtan inip, yaya olarak kaçmak istedi. Ancak 2 şüpheli, polislerce yakalandı.

Polisten kaçarken şantiyede sıkıştı

'EHLİYETİM OLMADIĞI İÇİN KAÇTIM' DEDİ

Yapılan kimlik tespitinde sürücünün Medeni A., yanındaki arkadaşının ise Yasin Ö. olduğu belirlendi. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyen Medeni A. ve arkadaşı Yasin Ö., gözaltına alınarak Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polisten kaçarken şantiyede sıkıştı

Polisten kaçarken şantiyede sıkıştı

Polisten kaçarken şantiyede sıkıştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kocaeli'de Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

Kocaeli'de Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

30
Rıdvan Dilmen: TFF Başkanlığı için adı geçen isim Özdemir

Rıdvan Dilmen: TFF Başkanlığı için adı geçen isim Özdemir

15
İsrail'de Netanyahu'nun rakibinden ilginç seçim afişi

İsrail'de Netanyahu'nun rakibinden ilginç seçim afişi

12
Melania Trump FETÖ okulunu övdü

Melania Trump FETÖ okulunu övdü

4
CHP: Ezan milletimizin kutsalıdır

CHP: Ezan milletimizin kutsalıdır

34
NASA'nın ultrason verilerden oluşturduğu evrenin sesi

NASA'nın ultrason verilerden oluşturduğu evrenin sesi

19
İbo'dan Yasemin Şefkatli'ye teşekkür

İbo'dan Yasemin Şefkatli'ye teşekkür

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir