Polisten kaçarken şantiyede sıkıştı

Merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda saat 02.00 sıralarında sabit yol uygulaması yapan polisler, şüphelendikleri 33 AAR 803 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ancak sürücü, 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti.

POLİS KAÇAN ARACIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Özdemir Sabancı Bulvarı boyunca ilerleyen otomobil, daha sonra Adnan Kahveci Bulvarı'na döndü. Çok sayıda polis ekibinin peşine düştüğü otomobil, Mithat Özsan ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşakta yol zannedip, Büyükşehir Belediyesi Yol Müdürlüğü'nün şantiyesine girdi.

Burada tren raylarının yakınında durmak zorunda kalan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi, araçtan inip, yaya olarak kaçmak istedi. Ancak 2 şüpheli, polislerce yakalandı.

'EHLİYETİM OLMADIĞI İÇİN KAÇTIM' DEDİ

Yapılan kimlik tespitinde sürücünün Medeni A., yanındaki arkadaşının ise Yasin Ö. olduğu belirlendi. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyen Medeni A. ve arkadaşı Yasin Ö., gözaltına alınarak Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.









