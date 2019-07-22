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Polisten kaçmak için 4. kattan atladı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi, kadın arkadaşının evinde bulunduğu sırada polis baskınından kaçmak için balkondan atlayarak yaralandı.

DHA | 22.07.2019 - 05:11..
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Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Reşat Nuri Caddesi'nde, polis, uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından aranan cezaevi firarisi V.S.'nin(40) kadın arkadaşının evinde olduğunu öğrendi. Polis eve baskın düzenledi.

POLİS KAPIYA DAYANINCA 4. KATTAN AŞAĞI ATLADI

Kadın arkadaşıyla içki içtiği öne sürülen V.S., kapıya dayanan polisleri görünce 4'üncü katta bulunan evin balkonundan atladı. Polisten kaçmaya çalışırken yaralanan V.S.'ye olay yerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu.

Vücudunda kırıklar olan V.S. kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisten kaçmak için 4. kattan atladı

Polisten kaçmak için 4. kattan atladı

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