Polisten kaçmak için 4. kattan atladı

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Demirci beldesinde yenilenen seçimin galibi AK Parti

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde, BBP'den aday olduğu seçimi kazandıktan sonra mazbatası iptal edilen Ramazan Bozlak, bu kez AK Parti'den aday olduğu yeniden seçimden galip çıktı.