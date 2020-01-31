Polisten kaçmak için çatıdan çatıya atladı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce de uyuşturucu madde ticaretinden dosyası bulunan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'yı takibe aldı.
Uçan torbacı ayağını kırınca yakalandı VİDEO
BİNANIN 5'İNCİ KATINDAN YANDAKİ BİNAYA ATLADI
Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde polisleri fark eden şüpheli, kaçmaya başladı. Polislerden kaçarken 5 katlı bir binanın çatısına çıkan M.A., yakalanacağını anlayınca da yan tarafta bulunan 4 katlı binanın damına atladı. Ayağında kırık oluşan M.A., kıskıvrak yakalandı.
TEDAVİ EDİLİP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.A.’nın üzerinde, 3 pakette eroin ele geçirildi.
Ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan M.A., tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.