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Polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı

Antalya’da sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki genç, polisi görünce paniğe kapılıp kaçmak isteyince kaza yaptı.

İHA |
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Polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, 19 yaşındaki H.S., kullandığı otomobille ilçe merkezinde seyir halindeyken polis kontrolüne takıldı.

Sokağa çıkma yasağı bulunan ve otomobilde 18 yaşındaki arkadaşı ve annesi bulunan H.S., polisi görünce kaçmaya başladı.

Polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı VİDEO

SERAYA UÇTU

Yaşanan 5 kilometrelik kovalamaca sonrası H.S’nin kullandığı otomobil, yol seviyesinden 2 metre aşağıdaki seraya uçtu.

Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri şahısları yakalayarak Jandarmaya teslim etti.

Polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı

TOPLAM 784 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan sorguda yaşları 20’nin altında olan ve sokağa çıkmamaları gereken 2 kişiye toplamda 784 TL idari para cezası kesildi.
Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

Polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı

Polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı

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