taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2927
Euro
6.0096
Altın
1223.08
Borsa
93003.27
Gram Altın
208.527

Polisten kaçmaya çalışırken otomobil çarptı

İstanbul Bağcılar'da yoldan karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu bir kişi, iddiaya göre polisten kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

İHA | 26.11.2018 - 01:04..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

O3 Karayolu İkitelli istikametinde seyir halinde olan Hakan K. idaresindeki 34 SA 7988 plakalı otomobil, Yüzyıl Köprüsü yakınlarında, refüjden geçmek isteyen 30 yaşlarındaki bir kişiye çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SURİYE UYRUKLU ÇIKTI

Kazada ağır yaralanan ve üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Hakan K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaralanan kişinin Suriye uyruklu olduğu ve polisten kaçarken otomobilin çarptığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polisten kaçmaya çalışırken otomobil çarptı VİDEO

Polisten kaçmaya çalışırken otomobil çarptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD-Meksika sınırı kapatıldı

ABD-Meksika sınırı kapatıldı

12
Rusya: Ukrayna Karadeniz'de provokasyon yapıyor

Rusya: Ukrayna Karadeniz'de provokasyon yapıyor

5
Rusya’dan Ukrayna'ya: Haydut metodundan vazgeçin

Rusya’dan Ukrayna'ya: Haydut metodundan vazgeçin

1
Jose Sosa: Rakibe oyun alanı bırakmadık

Jose Sosa: Rakibe oyun alanı bırakmadık

5
Düzce’deki ölümlü kaza sonrası hastanede arbede

Düzce’deki ölümlü kaza sonrası hastanede arbede

0
Polisten kaçmaya çalışırken otomobil çarptı

Polisten kaçmaya çalışırken otomobil çarptı

0
Abdülkadir Ömür: Altyapıdan 4 arkadaş mesaj verdik

Abdülkadir Ömür: Altyapıdan 4 arkadaş mesaj verdik

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir