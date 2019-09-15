Polisten kaçtı, park halindeki araca çarptı yakalandı

Bafra'da piknikçiler orman yangınına sebep oldu

Kaçan sürücü, kullandığı otomobille cipe çarptı. Sürücüyle birlikte 4 şüphelinin gözaltına alındığı olayda bir polis kazara ateş alan silahla hafif yaralandı.

Hasan Ruhani, Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara’ya geldi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kazada öldü. Ölen sürücünün babasının da 6 yıl önce aynı yolda trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı.

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Trabzonspor evinde Gençlerbirliği ile berabere kaldı

Bordo mavili ekip, 2 kez öne geçtiği karşılaşmada Ankara temsilcisini deviremedi ve 1 puana razı oldu.