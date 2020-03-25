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Polisten korona dolandırıcılarına karşı broşürlü uyarı

Adana polisi, kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp, 'koronavirüs testi uygulayacağız' diyerek dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

DHA | 25.03.2020 - 08:47..
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Adana'da, polis ekipleri, kent genelinde vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı hazırladığı broşürleri dağıttı.

UYARI SIRASINDA SOSYAL MESAFE KORUNDU

Polis bu kişilerin girdikleri evlerden hırsızlık yaptığını anlattı. Broşür dağıtımı sırasında ekiplerin, maske ve eldiven takarak sosyal mesafelerini korudukları görüldü.

Ayrıca uygulama sırasında sokakta dolaşan 72 yaşındaki bir vatandaş, dışarı çıkmaması konusunda uyarıldıktan sonra evine bırakıldı.

Polisten korona dolandırıcılarına karşı broşürlü uyarı

'BU KİŞİLERE İNANMAYIN' UYARISI

Özellikle dolandırıcılık konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten polisler, şu uyarılarda bulundu: "Kötü niyetli kişiler evlere gelerek 'koronavirüs aşısı çıktı veya size virüs testi yapıyoruz' diyerek sizden para alıyor. Kendilerini sağlık görevlisi tanıtıp, vatandaşlara 'korona testi yapıyoruz' diyerek dolandıran kişilere inanmayın. Hiçbir kamu görevlisi vatandaştan para almaz. Bu dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Sağlığa zararlı ürünleri sizlere satarak para talep ediyor. Bu kişilere kesinlikle inanmayın."

Dağıtılan broşürü alan vatandaşlar teşekkür ederek, polislerin yaptığı çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Polisten korona dolandırıcılarına karşı broşürlü uyarı

Polisten korona dolandırıcılarına karşı broşürlü uyarı

Polisten korona dolandırıcılarına karşı broşürlü uyarı

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