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Polisten oyun havası ile evde kal çağrısı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında halkı evden çıkmaması yönünde uyaran polis, Ankara oyun havası ile moral vermeye çalıştı.

DHA |
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Polisten oyun havası ile evde kal çağrısı

Türkiye'de koronavirüs salgını sonrası ölü ve vaka sayısı her geçen gün artış gösteriyor.

Salgının yayılmaması için başta hükümet tarafından olmak üzere birtakım tedbirler alınıyor.

Bu tedbirlerin başında ise en önemlisi evde kal çağrıları...

Polisten oyun havası ile evde kal çağrısı

POLİSTEN ANKARA OYUN HAVASI İLE MORAL

Zonguldak'ta polis ekipleri, vatandaşlara ekip aracının hoparlöründen koronavirüs salgını nedeni ile evde kal çağrılarında bulundu.

Polis aracının hoparlöründen yapılan çağrılarda, "Sevgili Zonguldak halkı, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz için hayati derece önemlidir" diye anonslar yapıldı.

Anonsların ardından polisler halka moral olsun diye, Ankara’nın Bağları türküsü ile oynayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Polis halkı koronavirüs'e karşı oyun havasıyla uyardı İZLE

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